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«Лилль» на своем поле упустил победу над «Ренном»
22 августа 23:56
автор: Андрей Ефимов
автор фото: ФК «Лилль»

«Лилль» на своем поле упустил победу над «Ренном»

Обе команды заканчивали матч вдесятером.

Футболисты «Лилля» не смогли обыграть «Ренн» в домашнем матче первого тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля голом отметился полузащитник Жонатан Бамба (20-я минута), у гостей отличился защитник Дамьен Да Сильва (74-я).

Отметим, что на 35-й минуте красную карточку получил защитник «Ренна» Саша Боэ, а на 43-й – с поля был удален защитник «Лилля» Рейнилду Мандава.

Во втором туре лиги 1 29 августа «Ренн» на своем поле встретится с «Монпелье», а на следующий день «Лилль» сыграет в гостях с «Реймсом».

Лига 1
1-й тур

«Лилль» – «Ренн» – 1:1 (1:0)
Голы: Бамба, 40 – Да Сильва, 74.
Удаления: Рейнилду, 43 – Боэ, 34.

источник: «Советский спорт»
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