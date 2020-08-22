«Лилль» на своем поле упустил победу над «Ренном»

Футболисты «Лилля» не смогли обыграть «Ренн» в домашнем матче первого тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля голом отметился полузащитник Жонатан Бамба (20-я минута), у гостей отличился защитник Дамьен Да Сильва (74-я).

Отметим, что на 35-й минуте красную карточку получил защитник «Ренна» Саша Боэ, а на 43-й – с поля был удален защитник «Лилля» Рейнилду Мандава.

Во втором туре лиги 1 29 августа «Ренн» на своем поле встретится с «Монпелье», а на следующий день «Лилль» сыграет в гостях с «Реймсом».

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