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23 августа 00:20
автор: Виктор Шарафудинов

Агент Чалова рассказал, почему нападающий ЦСКА не перешел в «Кристал Пэлас»

Лондонский клуб предлагал за Федора 25 миллионов фунтов.

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Кристиан Эмиле подтвердил, что в прошлом году «Кристал Пэлас» предлагал армейцам 25 миллионов фунтов за трансфер лучшего бомбардира чемпионата России сезона-2018/19.

«Армейцы сказали, что им самим нужен игрок, что он остается важной частью их планов, – сообщил Эмиле в интервью для программы «Инсайдеры» телеканала «Матч Премьер». – Сказали, что даже за такую сумму им нет смысла его продавать, потому что стояли большие задачи в Лиге чемпионов. Чалов – невероятно важный игрок клуба, и легко они бы с ним не расстались.

Я не вижу в нем молодого российского нападающего. Я вижу в нем игрока высочайшего уровня, чья национальность не имеет никакого значения. И я абсолютно уверен, что он стоит таких денег. А устроить весь этот процесс мне было нетрудно. «Кристал Пэлас» – это клуб, с которым у меня сложились прекрасные отношения. И они вели Федора с начала трансферного окна и даже с более раннего времени.

Они следили за его выступлениями, у них был доступ ко всем его матчам в ЛЧ и ЛЕ за несколько последних сезонов. В клубе приняли решение о том, что им нужен этот игрок. А я подтвердил, что в тот момент это был самый главный молодой талант в России и что им нужно будет предложить крупную сумму, чтобы убедить ЦСКА отпустить его. Ведь клубу нужны будут инвестиции, чтобы заменить Чалова. Но в итоге в ЦСКА решили оставить игрока у себя. И это их выбор.

Июньская новость о том, что ЦСКА готов отдать Чалова сейчас за 10 миллионов? Насколько мне известно, ЦСКА сейчас развивает свой проект. Заинтересованные в Чалове клубы есть и в Германии, и в Англии, и в Италии. Но коронавирус сильно повлиял на трансферный рынок. Во многих странах дедлайны переходов сдвинулись аж на 6 недель. Поэтому о конкретных предложениях говорить неуместно. К тому же в тот момент сезон еще не был завершен в европейских лигах.

Даже если на бумаге было одно предложение от «Кристал Палас», это не значит, что по поводу Федора не поступали другие предложения. Ведь сначала связываются с агентом, а уже потом игрок сообщает, интересен ли ему тот или иной вариант. После этого начинается процесс переговоров между клубами. С кем еще общались? Я не могу ответить на этот вопрос. Поверь мне, прошлым летом Федором интересовались многие клубы. Но вопрос сразу же упирался в цену. 25 миллионов или больше – это та сумма, которую могут себе позволить немногие».

Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России 2018/19, забив 15 мячей. В минувшем сезоне Федор стал автором восьми голов в 30 матчах РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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