Кейлор Навас готов сыграть за «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов против «Баварии»

Marca сообщает, что 33-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас готов сыграть против мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

В субботу 22 августа Навас тренировался вместе с другими футболистами парижан в общей группе и не испытывал никакого физического дискомфорта.

12 августа Кейлор получил повреждение по ходу четвертьфинальной встречи против «Аталанты» и был заменен на 79-й минуте на Серхио Рико. Костариканец пропустил полуфинал против «РБ Лейпциг», в котором команда Томас Тухеля одержала победу со счетом 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» состоится сегодня 23 августа в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени.