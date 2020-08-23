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23 августа 00:48
автор: Виктор Шарафудинов

Кейлор Навас готов сыграть за «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов против «Баварии»

Коста-риканский вратарь из-за травмы пропустил полуфинальную встречу против «РБ Лейпциг».

Marca сообщает, что 33-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас готов сыграть против мюнхенской «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

В субботу 22 августа Навас тренировался вместе с другими футболистами парижан в общей группе и не испытывал никакого физического дискомфорта.

12 августа Кейлор получил повреждение по ходу четвертьфинальной встречи против «Аталанты» и был заменен на 79-й минуте на Серхио Рико. Костариканец пропустил полуфинал против «РБ Лейпциг», в котором команда Томас Тухеля одержала победу со счетом 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» состоится сегодня 23 августа в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: Marca
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