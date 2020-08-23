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23 августа 01:36
автор: Виктор Шарафудинов

Префектура Парижа выделит болельщиками два часа для празднования, если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

Сегодня вечером парижская команда сыграет в Лиссабоне с мюнхенской «Бавария».

LEquipe сообщает, что префектура Парижа позволит болельщикам два часа праздновать на улицах французской столицы в том случае, если «Пари Сен-Жермен» обыграет «Баварию» в финале Лиги чемпионов.

Центральная улица города Елисейские поля сегодня вечером станет пешеходной зоной. Обеспечивать безопасность будут 3 000 полицейских и более 300 пожарных. Ношение маски будет обязательным на проспекте, а также вокруг фан-зоны, где пять тысяч человек смогут посмотреть трансляцию из Лиссабона в закрытом помещении.

В случае победы «ПСЖ» праздновать находиться на улицах города можно будет в течение двух следующих часов после матча, но затем начнется комендантский час. Нарушителей будут штрафовать.

Матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится сегодня вечером в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Ранее парижане никогда не играли в финале Лиги чемпионов.

источник: L'Equipe
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Префектура Парижа выделит болельщиками два часа для празднования, если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов
Сегодня вечером парижская команда сыграет в Лиссабоне с мюнхенской «Бавария».
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