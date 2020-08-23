Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани не перейдет в «Бенфику».

Об этом сообщил спортивный директор клуба Руй Кошта.

«Все знают, что «Бенфика» интересовалась им, сделала предложение, но этот мяч больше не на нашей стороне. Мы закончили свое участие в переговорах. Мы приложили все усилия, чтобы достучаться до игрока, но это было невозможно», — цитирует португальца Goal.com.

Напомним, 33-летний Кавани стал свободным агентом после того, как в июле истек его контракт с «ПСЖ».

В минувшем сезоне уругваец провел за парижский клуб 22 матча, забил семь голов и сделал три результативные передачи.