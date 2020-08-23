ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 августа 07:17
автор: Юрий Нечаев

Кавани не перейдет в «Бенфику»

1 июля завершился контракт форварда с «ПСЖ».

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани не перейдет в «Бенфику».

Об этом сообщил спортивный директор клуба Руй Кошта.

«Все знают, что «Бенфика» интересовалась им, сделала предложение, но этот мяч больше не на нашей стороне. Мы закончили свое участие в переговорах. Мы приложили все усилия, чтобы достучаться до игрока, но это было невозможно», — цитирует португальца Goal.com.

Напомним, 33-летний Кавани стал свободным агентом после того, как в июле истек его контракт с «ПСЖ».

В минувшем сезоне уругваец провел за парижский клуб 22 матча, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

источник: Goal.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пикапы на электрической тяге сделают автономнымиKia Carnival (2021) мировая премьера и ценаАкция «Женщины в белом» направлена на развал Белоруссии - общественник42-летняя Орлова в мокром бикини засветила точеную фигуруЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Андрей Соломатин: Гончаренко исчерпал доверие
Красно-синие потерпели второе поражение подряд в РПЛ.
23.08.2020 08:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бубнов сделал прогноз на матч «Уфа» - «Ростов»
В воскресенье двумя матчами завершится четвертый тур РПЛ.
23.08.2020 08:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Роналдо: «Барселона» ни при каких условиях не должна отпускать Месси
Аргентинец является воспитанником клуба.
23.08.2020 07:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Кавани не перейдет в «Бенфику»
1 июля завершился контракт форварда с «ПСЖ».
23.08.2020 07:17
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Префектура Парижа выделит болельщиками два часа для празднования, если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов
Сегодня вечером парижская команда сыграет в Лиссабоне с мюнхенской «Бавария».
23.08.2020 01:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ювентус» намерен вернуть Видаля из «Барселоны»
Чилиец выступал за туринский клуб с 2011 по 2015 годы.
23.08.2020 00:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Кейлор Навас готов сыграть за «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов против «Баварии»
Коста-риканский вратарь из-за травмы пропустил полуфинальную встречу против «РБ Лейпциг».
23.08.2020 00:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Агент Чалова рассказал, почему нападающий ЦСКА не перешел в «Кристал Пэлас»
Лондонский клуб предлагал за Федора 25 миллионов фунтов.
23.08.2020 00:20
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Первушин: Любой игрок «Зенита» на голову выше футболистов «Тамбова»
Петербургский клуб обыграл тамбовчан в крупным счетом.
23.08.2020 00:08
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Владимир Федотов: Было очень сложно, но, слава богу, «Сочи» пришел на выручку «стандарт»
Сочинская команда на выезде обыграла «Ротор» и пока занимает второе место в РПЛ.
22.08.2020 23:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика