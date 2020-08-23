Роналдо: «Барселона» ни при каких условиях не должна отпускать Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдо считает, что каталонский клуб должен приложить все силы для того, чтобы сохранить Лионеля Месси в своем составе.

«Месси — ключевой игрок команды, на месте «Барсы» я бы его не отпустил ни при каких условиях. У него отличная, крепкая связь с клубом, и я не думаю, что он вдруг его разлюбил», — приводит слова Роналдо Marca.

Напомним, минувший сезон каталонцы завершили без трофеев. В чемпионате Испании сине-гранатовые проиграли титул «Реалу», а в лиге чемпионов на стадии 1/4 финала потерпели сокрушительное поражение от «Баварии» со счетом 2:8.

После этого в СМИ стала появляться информация о том, что Месси принял решение покинуть «Барселону». Сообщалось, что аргентинец может перейти в «Интер» или «Манчестер Сити».