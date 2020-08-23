Бубнов сделал прогноз на матч «Уфа» - «Ростов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает «Ростов» фаворитом гостевого матча против «Уфы» в четвертом туре чемпионата России.

«Ростов» находится в поиске себя, не все в порядке на старте и у «Уфы». Хозяева по обыкновению закроются, но один мяч гости все-таки забьют. Прогноз: 0:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После трех туров «Уфа» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Ростов» - тринадцатый (три очка).

В прошлом сезоне уфимцы дважды обыграли команду Валерия Карпина: 2:0 - в домашнем матче и 2:1 - в гостях.

Встреча «Уфа» - «Ростов» начнется в 16:30 мск.