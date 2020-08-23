Андрей Соломатин: Гончаренко исчерпал доверие

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин раскритиковал команду после домашнего поражения от «Рубина» в четвертом туре РПЛ.

«Дорогие друзья! Только добрался до дома после сегодняшнего матча. Накипело! Хочу высказать несколько своих мыслей и эмоций. Большую часть карьеры я играл на позиции защитника. Хочу высказать свое мнение по поводу игры Виктора Васина. Он прежде всего игрок великого Клуба. Его бесконечные ошибки приводят к тому, что в ворота ЦСКА забиваются нелепые мячи. От любой команды, даже такой, как сегодняшний «Рубин» (при всем уважении), мы получаем 0 очков, не удержав даже ничью.Считаю, что главный тренер, которого мы, фанаты ЦСКА, на протяжении большого времени поддерживали и прощали ошибки, исчерпал доверие.

Мы в очередной раз играем в пять защитников (три из них центральные) и получаем мячи из центральной зоны. Вопрос — где они были??? Неужели нельзя что-то изменить? Тем более играя дома не с самой сильной командой! Виктор Михайлович, может, вам нужна консультация? Обращайтесь! Будет бесплатно!

Это крик души не бывшего футболиста, а болельщика, который немного разбирается в футболе!!!» — написал Соломатин на своей странице в инстаграм.

Напомним, вчера ЦСКА на своем поле уступил «Рубину» со счетом 1:2. После четырех туров красно-синие набрали шесть очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

26 августа ЦСКА сыграет в гостях против «Краснодара».