Дмитрий Рубашко: Возможно, в «Ростове» Полоз сможет перезагрузить карьеру

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего Дмитрия Полоза в «Ростов».

«К сожалению, у Димы в «Сочи» немного не получилось то, что мы от него ожидали. Возможно, у него произойдет перезагрузка в «Ростове». Может, он будет более полезно действовать в новом коллективе», — цитирует Рубашко «РИА Новости».

Напомним, Полоз выступал за «Сочи» с 2019 года. В прошлом сезоне 29-летний нападающий забил пять голов и сделал три результативные передачи в 25 матчах за клуб.

Добавим, что Полоз уже играл за «Ростов». С 2012 по 2017 года нападающий провел за ростовчан 156 матчей. В активе форварда 29 забитых мячей.