Дуглас Сантос: Я невероятно счастлив забить свой первый мяч за «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не скрывал эмоции после первого гола в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Я невероятно счастлив. Я здесь уже год и все это время искал возможность забить свой дебютный мяч, очень ждал этого. Знаю, что всему свое время — и сегодня мое время пришло», - приводит слова бразильца клубная пресс-служба.

Дуглас Сантос: «Невероятно счастлив! Весь год ждал, когда забью свой первый мяч за „Зенит“»



Интервью бразильского защитника сине-бело-голубых: https://t.co/gYHwv09qTn#ЗенитТамбов pic.twitter.com/60TX4WeCUf — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 22, 2020

Напомним, в четвертом туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» со счетом 4:1. Первый гол в этой встрече забил Сантос.