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23 августа 09:54
автор: Юрий Нечаев

Айртон - перед матчем с «Локомотивом»: У победы в дерби особый вкус

В воскресенье двумя матчами завершается четвертый тур РПЛ.

Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива».

«На дерби всегда особенный настрой. У победы в дерби особый вкус.

У «Локо» хороший подбор футболистов. Против Алексея Миранчука нужно играть внимательно, сконцентрированно с самого начала и встречать его как можно выше, не давать ему время и пространство для принятия решений», — сказал Айртон клубному YouTube-каналу.

Напомним, после трех туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. «Спартак» - восьмой (пять очков).

В прошлом сезоне спартаковцы в гостях разгромили железнодорожников со счетом 3:0. Встреча второго круга завершилась вничью 1:1.

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится 23 августа на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:00 по московскому времени.

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