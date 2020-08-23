Айртон - перед матчем с «Локомотивом»: У победы в дерби особый вкус

🖥️ Кадры заключительной тренировки красно-белых перед #СпартакЛоко , а также интервью Айртона @AyrtonLucas о матчах против московских команд и советах Андрея Ещенко 👨‍🦳 ➡️ https://t.co/jRIgMEvS8O pic.twitter.com/0G7JJ9N8s2

У «Локо» хороший подбор футболистов. Против Алексея Миранчука нужно играть внимательно, сконцентрированно с самого начала и встречать его как можно выше, не давать ему время и пространство для принятия решений», — сказал Айртон клубному YouTube-каналу.

«На дерби всегда особенный настрой. У победы в дерби особый вкус.

Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива».

Напомним, после трех туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. «Спартак» - восьмой (пять очков).

В прошлом сезоне спартаковцы в гостях разгромили железнодорожников со счетом 3:0. Встреча второго круга завершилась вничью 1:1.

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится 23 августа на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:00 по московскому времени.