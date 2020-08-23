Айртон - перед матчем с «Локомотивом»: У победы в дерби особый вкус

Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива».
«На дерби всегда особенный настрой. У победы в дерби особый вкус.
У «Локо» хороший подбор футболистов. Против Алексея Миранчука нужно играть внимательно, сконцентрированно с самого начала и встречать его как можно выше, не давать ему время и пространство для принятия решений», — сказал Айртон клубному YouTube-каналу.
🖥️ Кадры заключительной тренировки красно-белых перед #СпартакЛоко, а также интервью Айртона @AyrtonLucas о матчах против московских команд и советах Андрея Ещенко 👨🦳— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 23, 2020
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