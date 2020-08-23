В воскресенье «ПСЖ» и «Бавария» сыграют в финале Лиги чемпионов

В воскресенье «ПСЖ» и «Бавария» встретятся в финале Лиги чемпионов.

В полуфинале оба сегодняшних соперника одержали победы с одинаковым счетом 3:0. «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг», а «Бавария» - «Лион».

Ранее команды между собой встречались девять раз. Французский клуб одержал пять побед, немецкий - четыре.

В лиге чемпионов последний раз «ПСЖ» и «Бавария» встречались на групповом этапе в сезоне-2017/18. Команды обменялись домашними победами: 3:0 - в Париже и 3:1 - в Мюнхене.

«Бавария» является пятикратным победителем Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы завоевывали трофей в сезоне-2012/13.