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23 августа 10:16
автор: Юрий Нечаев

В воскресенье «ПСЖ» и «Бавария» сыграют в финале Лиги чемпионов

Матч состоится в Лиссабоне.

В воскресенье «ПСЖ» и «Бавария» встретятся в финале Лиги чемпионов.

В полуфинале оба сегодняшних соперника одержали победы с одинаковым счетом 3:0. «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг», а «Бавария» - «Лион».

Ранее команды между собой встречались девять раз. Французский клуб одержал пять побед, немецкий - четыре.

В лиге чемпионов последний раз «ПСЖ» и «Бавария» встречались на групповом этапе в сезоне-2017/18. Команды обменялись домашними победами: 3:0 - в Париже и 3:1 - в Мюнхене.

«Бавария» является пятикратным победителем Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы завоевывали трофей в сезоне-2012/13.

Парижский клуб вышел в финал самого престижного еврокубка впервые в своей истории.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» пройдет 23 августа на стадионе «Estadio da Luz» (Лиссабон, Португалия). Начало - в 22:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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