Официально: Полоз перешел в «Ростов», Попов – в «Сочи»

«Сочи» и «Ростов» официально объявили об обмене футболистами.

В ростовский клуб возвращается нападающий Дмитрий Полоз, а в сочинский переходит полузащитник Ивелин Попов.

Полоз выступал за «Сочи» с 2019 года. В прошлом сезоне 29-летний нападающий забил пять голов и сделал три результативные передачи в 25 матчах за клуб.

Полоз уже играл за «Ростов». С 2012 по 2017 года нападающий провел за ростовчан 156 матчей. В активе форварда 29 забитых мячей.

Полоз в «Ростове», Попов в «Сочи»



Между «Ростовом» и «Сочи» достигнута договоренность по обмену игроками.



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32-летний Попов перешел в «Ростов» из «Спартака» в 2019 году. В прошлом сезоне болгарский полузащитник провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.