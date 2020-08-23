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23 августа 10:40
автор: Юрий Нечаев

Президент «Ростова»: Попов изъявил желание перейти в другой клуб, а мы давно хотели вернуть Полоза

В воскресенье ростовский клуб сыграет в гостях против «Уфы».

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объяснил обмен игроками с «Сочи».

В ростовский клуб возвращается нападающий Дмитрий Полоз, а в сочинский переходит полузащитник Ивелин Попов.

«Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт. Я уверен, что у Димы все получится, и он принесет много пользы для нашей команды. Это тот игрок, который нам был очень нужен», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

Полоз выступал за «Сочи» с 2019 года. В прошлом сезоне 29-летний нападающий забил пять голов и сделал три результативные передачи в 25 матчах за клуб.

Полоз уже играл за «Ростов». С 2012 по 2017 года форвард провел за ростовчан 156 матчей. В активе игрока 29 забитых мячей.

32-летний Попов перешел в «Ростов» из «Спартака» в 2019 году. В прошлом сезоне болгарский полузащитник провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

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