Президент «Ростова»: Попов изъявил желание перейти в другой клуб, а мы давно хотели вернуть Полоза

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объяснил обмен игроками с «Сочи».

В ростовский клуб возвращается нападающий Дмитрий Полоз, а в сочинский переходит полузащитник Ивелин Попов.

«Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт. Я уверен, что у Димы все получится, и он принесет много пользы для нашей команды. Это тот игрок, который нам был очень нужен», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

Полоз выступал за «Сочи» с 2019 года. В прошлом сезоне 29-летний нападающий забил пять голов и сделал три результативные передачи в 25 матчах за клуб.

Полоз уже играл за «Ростов». С 2012 по 2017 года форвард провел за ростовчан 156 матчей. В активе игрока 29 забитых мячей.