Томас Тухель: У «Баварии» больше опыта выступления в решающих матчах ЛЧ, но «ПСЖ» не думает об этом

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель считает, что «Бавария» является фаворитом предстоящего матча.

«У «Баварии» есть небольшое преимущество, потому что у них больший опыт в этих играх, но мы не особо об этом думаем. Мы попали сюда, потому что заслужили это, и всегда есть способ обыграть их. Мы знаем, что будет сложно играть против команды, которая выиграла 21 последнюю игру», — цитирует Тухеля Bild.

Напомним, в полуфинале оба сегодняшних соперника одержали победы с одинаковым счетом 3:0. «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг», а «Бавария» - «Лион».

Ранее команды между собой встречались девять раз. Французский клуб одержал пять побед, немецкий - четыре.

В лиге чемпионов последний раз «ПСЖ» и «Бавария» встречались на групповом этапе в сезоне-2017/18. Команды обменялись домашними победами: 3:0 - в Париже и 3:1 - в Мюнхене.