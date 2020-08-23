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23 августа 11:44
автор: Юрий Нечаев

«Крылья Советов» объявили имя нового генерального директора

Самарцы постараются вернуться в РПЛ.

Новым генеральным директором «Крыльев Советов» стал Евгений Калакуцкий.

За кандидатуру Калакуцкого единогласно проголосовали все члены совета директоров, сообщает пресс-служба клуба.

58-летний функционер с 2007 по 2009 год занимал должность генерального секретаря РФС. Также Калакуцкий известен по работе в брянском «Динамо», «Сатурне» и «Кайрате».

«Крылья Советов» — это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. Сегодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения. Одна из главных задач — курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы», — заявил новый генеральный директор самарцев.

По итогам прошлого сезона «Крылья» покинули РПЛ. В пяти стартовых турах первенства ФНЛ самарский клуб набрал семь очков и расположился на девятой строчке турнирной таблицы.

30 августа «Крылья Советов» сыграют в гостях против «Енисея».

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