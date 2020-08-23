ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 августа 11:52
автор: Юрий Нечаев

Бубнов не смог выделить фаворита в матче «Спартак» - «Локомотив»

В воскресенье двумя матчами завершается четвертый тур РПЛ.

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на столичное дерби «Спартак» - «Локомотив».

«Дерби, игра на три результата. У «Локомотива» неплохая средняя линия, которая не даст «Спартаку» возможности владеть инициативой, но и красно-белые сейчас в хороших кондициях. Думаю, команды в итоге разойдутся миром. Прогноз: 1:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после трех туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. «Спартак» - восьмой (пять очков).

В прошлом сезоне спартаковцы в гостях разгромили железнодорожников со счетом 3:0. Встреча второго круга завершилась вничью 1:1.

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится 23 августа на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:00 по московскому времени.

источник: Sportbox.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Можно ли включать нейтраль на автоматической коробке передач: зачем и чем грозит переключение автомата на нейтральную передачуКудерметова, Блинкова и Касаткина опустились в рейтинге WTAЧерчесов сходил на футбол с Хабибом НурмагомедовымС женой, как у Задорова можно сбежать хоть на необитаемый островЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Монако» - «Реймс». Головин выйдет на поле в стартовом составе
В эти выходные стартовал чемпионат Франции.
23.08.2020 13:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Эсекьель Понсе: У каждого из нападающих «Спартака» есть свои сильные стороны
В воскресенье красно-белые сыграют с «Локомотивом».
23.08.2020 13:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Парма» отправила в отставку главного тренера
Прошлый сезон команда завершила в середине турнирной таблицы чемпионата Италии.
23.08.2020 12:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Эсекьель Понсе: Российский футбол, особенно в дерби, не уступает ведущим европейским лигам
В воскресенье «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
23.08.2020 12:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Томас Мюллер: После матча с «ПСЖ» «Бавария» должна надеть корону и с блеском отправиться в отпуск
В воскресенье в Лиссабоне будет сыгран финал Лиги чемпионов.
23.08.2020 12:15
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Архентинос Хуниорс» хочет получить за Веру 10 миллионов евро, ЦСКА предлагает шесть
Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до июня 2021 года.
23.08.2020 12:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бубнов не смог выделить фаворита в матче «Спартак» - «Локомотив»
В воскресенье двумя матчами завершается четвертый тур РПЛ.
23.08.2020 11:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Крылья Советов» объявили имя нового генерального директора
Самарцы постараются вернуться в РПЛ.
23.08.2020 11:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Томас Тухель: У «Баварии» больше опыта выступления в решающих матчах ЛЧ, но «ПСЖ» не думает об этом
В воскресенье в Лиссабоне будет сыгран финал Лиги чемпионов.
23.08.2020 11:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
16-летний норвежский нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед»
Подробности сделки не уточняются.
23.08.2020 11:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика