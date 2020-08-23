Бубнов не смог выделить фаворита в матче «Спартак» - «Локомотив»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на столичное дерби «Спартак» - «Локомотив».

«Дерби, игра на три результата. У «Локомотива» неплохая средняя линия, которая не даст «Спартаку» возможности владеть инициативой, но и красно-белые сейчас в хороших кондициях. Думаю, команды в итоге разойдутся миром. Прогноз: 1:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после трех туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. «Спартак» - восьмой (пять очков).

В прошлом сезоне спартаковцы в гостях разгромили железнодорожников со счетом 3:0. Встреча второго круга завершилась вничью 1:1.

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится 23 августа на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:00 по московскому времени.