«Архентинос Хуниорс» хочет получить за Веру 10 миллионов евро, ЦСКА предлагает шесть

ЦСКА и «Архентинос Хуниорс» продолжают переговоры о трансфере полузащитника Фаусто Вера.

Как сообщает в твиттере журналист Николо Скира, московский клуб предлагает за 20-летнего футболиста шесть миллионов евро, тогда как аргентинцы хотят получить 10.

Вера играет на позиции опорного полузащитника. В минувшем сезоне он провел 17 матчей и забил один гол. В активе игрока восемь игр и один забитый мяч за сборную Аргентины до 23 лет.

Ранее сам футболист заявлял, что был бы не прочь перейти в московский клуб.

ЦСКА в четырех матчах набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.