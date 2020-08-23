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23 августа 12:07
автор: Юрий Нечаев

«Архентинос Хуниорс» хочет получить за Веру 10 миллионов евро, ЦСКА предлагает шесть

Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до июня 2021 года.

ЦСКА и «Архентинос Хуниорс» продолжают переговоры о трансфере полузащитника Фаусто Вера.

Как сообщает в твиттере журналист Николо Скира, московский клуб предлагает за 20-летнего футболиста шесть миллионов евро, тогда как аргентинцы хотят получить 10.

Вера играет на позиции опорного полузащитника. В минувшем сезоне он провел 17 матчей и забил один гол. В активе игрока восемь игр и один забитый мяч за сборную Аргентины до 23 лет.

Ранее сам футболист заявлял, что был бы не прочь перейти в московский клуб.

ЦСКА в четырех матчах набрал шесть очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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