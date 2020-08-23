Томас Мюллер: После матча с «ПСЖ» «Бавария» должна надеть корону и с блеском отправиться в отпуск

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «ПСЖ».

«Мы можем за относительно небольшой промежуток времени во второй раз оформить требл. Конечно, мы испытываем огромную уверенность в себе. Теперь мы должны надеть корону и с блеском отправиться в отпуск. Это будет классный финал с двумя великими командами! Победа в Лиге чемпионов — невероятный стимул. Мы хотим стать королями Европы!» — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Напомним, в полуфинале оба сегодняшних соперника одержали победы с одинаковым счетом 3:0. «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг», а «Бавария» - «Лион».

Ранее команды между собой встречались девять раз. Французский клуб одержал пять побед, немецкий - четыре.

В Лиге чемпионов последний раз «ПСЖ» и «Бавария» встречались на групповом этапе в сезоне-2017/18. Команды обменялись домашними победами: 3:0 - в Париже и 3:1 - в Мюнхене.