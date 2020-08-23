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23 августа 12:15
автор: Юрий Нечаев

Томас Мюллер: После матча с «ПСЖ» «Бавария» должна надеть корону и с блеском отправиться в отпуск

В воскресенье в Лиссабоне будет сыгран финал Лиги чемпионов.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «ПСЖ».

«Мы можем за относительно небольшой промежуток времени во второй раз оформить требл. Конечно, мы испытываем огромную уверенность в себе. Теперь мы должны надеть корону и с блеском отправиться в отпуск. Это будет классный финал с двумя великими командами! Победа в Лиге чемпионов — невероятный стимул. Мы хотим стать королями Европы!» — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Напомним, в полуфинале оба сегодняшних соперника одержали победы с одинаковым счетом 3:0. «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг», а «Бавария» - «Лион».

Ранее команды между собой встречались девять раз. Французский клуб одержал пять побед, немецкий - четыре.

В Лиге чемпионов последний раз «ПСЖ» и «Бавария» встречались на групповом этапе в сезоне-2017/18. Команды обменялись домашними победами: 3:0 - в Париже и 3:1 - в Мюнхене.

«Бавария» является пятикратным победителем Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы завоевывали трофей в сезоне-2012/13.

Парижский клуб вышел в финал самого престижного еврокубка впервые в своей истории.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» пройдет 23 августа на стадионе «Estadio da Luz» (Лиссабон, Португалия). Начало - в 22:00 по московскому времени.

источник: ФК «Бавария»
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