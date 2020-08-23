Эсекьель Понсе: У каждого из нападающих «Спартака» есть свои сильные стороны

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о том, как распределяются роли на поле между форвардами красно-белых.
«Ларссон играет ближе к полузащите и больше работает с мячом. Места нам всем хватает, это не проблема. В игре с «Ахматом» голевой пас мне сделал Александр Соболев, в Уфе — Джордан.
У каждого из нас свои сильные стороны, и тренер дает нам конкретные задания. Я стараюсь как можно больше прессинговать и вступать в единоборства, чтобы быстрее вернуть мяч команде», - цитирует аргентинца пресс-служба клуба.
🗣️ Эсекель Понсе – о своих бомбардирских достижениях, поиске настоящего мате в Москве и отдыхе в Сочи с Айртоном 🏖️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 23, 2020
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