Эсекьель Понсе: У каждого из нападающих «Спартака» есть свои сильные стороны

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о том, как распределяются роли на поле между форвардами красно-белых.

«Ларссон играет ближе к полузащите и больше работает с мячом. Места нам всем хватает, это не проблема. В игре с «Ахматом» голевой пас мне сделал Александр Соболев, в Уфе — Джордан.

У каждого из нас свои сильные стороны, и тренер дает нам конкретные задания. Я стараюсь как можно больше прессинговать и вступать в единоборства, чтобы быстрее вернуть мяч команде», - цитирует аргентинца пресс-служба клуба.