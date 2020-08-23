«Монако» - «Реймс». Головин выйдет на поле в стартовом составе

Полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле в стартовом составе своей команды на матч первого тура чемпионата Франции против «Реймса».
«Монако»: Леком — Балло-Туре, Дисаси, Бадиашиле, Агилар — Тшуамени, Головин, Фофана — Мартинш, Бен Йеддер, Оньекуру.
Le 11 de l'AS Monaco 🇲🇨 pour cette reprise au Stade Louis-II 👊 pic.twitter.com/Scb8WxnT9h— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 23, 2020
Напомним, чемпионат Франции-2019/20 был завершен досрочно из-за коронавируса. «Реймс» завершил сезон на шестой строчке в турнирной таблице, «Монако» - на девятой.