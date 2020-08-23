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23 августа 13:18
автор: Юрий Нечаев

«Монако» - «Реймс». Головин выйдет на поле в стартовом составе

В эти выходные стартовал чемпионат Франции.

Полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле в стартовом составе своей команды на матч первого тура чемпионата Франции против «Реймса».

«Монако»: Леком — Балло-Туре, Дисаси, Бадиашиле, Агилар — Тшуамени, Головин, Фофана — Мартинш, Бен Йеддер, Оньекуру.

Напомним, чемпионат Франции-2019/20 был завершен досрочно из-за коронавируса. «Реймс» завершил сезон на шестой строчке в турнирной таблице, «Монако» - на девятой.

Матч начнется в 14:00 мск.

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