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23 августа 13:29
автор: Юрий Нечаев

Мбаппе - о подготовке к финалу ЛЧ: Для меня это будет обычный день

В воскресенье в Лиссабоне будет сыгран финал Лиги чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как будет настраиваться на матч против «Баварии».

«Я не делаю чего-то особенного. Для меня это будет обычный день. Я шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. До 19:30 это будет обычный день, а потом я начну настраиваться на игру», — цитирует француза пресс-служба УЕФА.

Напомним, в полуфинале оба сегодняшних соперника одержали победы с одинаковым счетом 3:0. «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг», а «Бавария» - «Лион».

Ранее команды между собой встречались девять раз. Французский клуб одержал пять побед, немецкий - четыре.

«Бавария» является пятикратным победителем Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы завоевывали трофей в сезоне-2012/13.

Парижский клуб вышел в финал самого престижного еврокубка впервые в своей истории.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» пройдет 23 августа на стадионе «Estadio da Luz» (Лиссабон, Португалия). Начало - в 22:00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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