Мбаппе - о подготовке к финалу ЛЧ: Для меня это будет обычный день

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как будет настраиваться на матч против «Баварии».

«Я не делаю чего-то особенного. Для меня это будет обычный день. Я шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. До 19:30 это будет обычный день, а потом я начну настраиваться на игру», — цитирует француза пресс-служба УЕФА.

Напомним, в полуфинале оба сегодняшних соперника одержали победы с одинаковым счетом 3:0. «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг», а «Бавария» - «Лион».

Ранее команды между собой встречались девять раз. Французский клуб одержал пять побед, немецкий - четыре.

«Бавария» является пятикратным победителем Лиги чемпионов. В последний раз мюнхенцы завоевывали трофей в сезоне-2012/13.