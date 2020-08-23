Главный тренер «Болоньи» Михайлович заразился коронавирусом

Отмечается, что болезнь у 51-летнего специалиста проходит бессимптомно – он будет оставаться на изоляции в течение следующих двух недель в соответствии с рекомендациями.

Завтра игроки и сотрудники основной команды также пройдут тесты на COVID-19.

Ранее стало известно, что «Болонья» продлил контракт с 51-летним Михайловичем до лета 2023 года. В минувшем сезоне команда финишировала на 12-м месте, набрав 47 очков.