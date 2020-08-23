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23 августа 14:48
автор: Владислав Корегин

Ивелин Попов: После нескольких разговоров с тренером я понял, что «капитан» – это просто слово

Новичок «Сочи» Ивелин Попов обратился к фанатам «Ростова» на своей странице в Instagram.

– Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такого хорошего результата.

Не верьте в то, что я вел переговоры за спиной клуба! Моя семья полностью устраивала жизнь в Ростове, и все мы думали что я завершу свою карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег! У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» – это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!», – написал Попов.

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Уважаемые болельщики💛💙Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такой хороший результат. Да, я сложный человек, в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, как в семье что-то начинает происходить не так! Люди меняются и перестают ценить своих, не только после поражения, но и в больше из случаев после хороших результатов! Полностью понимаю сколько грязи выливаться будет на меня, ну лучше умирать один раз как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка! Не верьте в то, что я вел переговоры за спиной клуба! Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростов и все мы думали что я завершу свою карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег! Как сказал лично мне Президент Клуба Арташес Арутюнянц - «Ты дикий человек, как так за меньше денег уходить будешь!» Да, деньги важны, но не важнее, чем Честь и Достойнство! Не верьте,что я уходил из-за замены! Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, никогда не боялся конкуренции - наоборот, когда конкуренция по-честному, еще раз повторю - по-честному, я готов бороться и доказывать полностью! У меня были несколько разговором с тренером, которые мне дали понять, что «Капитан»- это просто слово - «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!!!” Прошу прощение у всех, ну я как Человек, и потом и как Капитан, который должен защищать интерес команды и коллектив, ни как не могу совместить это слова с мой мораль и «сложный характер»!!! От всей души желаю удачи всем ребят в Лиге Европы, а Вам хочу сказать что время расставит все на свои местах! Давайте не будем прощаться, а скажем «До свидания» ! Уверен, что когда-нибудь будем снова вместе💛💙. p.s. За 1.5 год, уходит 5тый Капитан #задумайтесь #внимание #вдеталях

Публикация от Ивелин Попов | Ivelin Popov (@ivelin_popov_official)

Напомним, что сегодня, 23 августа, стало известно об обмене игроками между «Ростовом» и «Сочи» – Ивелин Попов перешел в сочинский клуб, а форвард Дмитрий Полоз вернулся в состав ростовской команды.

В общей сложности 32-летний болгарин принял участие в 44 матчах, забив девять мячей и отдав шесть ассистов.

источник: «Советский спорт»
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Ивелин Попов: После нескольких разговоров с тренером я понял, что «капитан» – это просто слово
Новичок «Сочи» Ивелин Попов обратился к фанатам «Ростова» на своей странице в Instagram.
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