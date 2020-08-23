Ивелин Попов: После нескольких разговоров с тренером я понял, что «капитан» – это просто слово

– Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такого хорошего результата.

Не верьте в то, что я вел переговоры за спиной клуба! Моя семья полностью устраивала жизнь в Ростове, и все мы думали что я завершу свою карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег! У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» – это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!», – написал Попов.