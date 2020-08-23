Дмитрий Рубашко: Попов станет связующим звеном между обороной и атакой в «Сочи»

– Он должен придать нам стабильности в центре поля, мы его видим как связующее звено между обороной и атакой, чтобы у нас было больше голевых моментов. Плюс мы рассчитываем на его лидерские качества, так как он был капитаном в «Ростове» и может завести ребят в тяжелую минуту, – цитирует Рубашко ТАСС.

Напомним, что сегодня, 23 августа, пресс-служба сочинского клуба сообщила о переходе полузащитника «Ростова» Ивелина Попова. С 32-летним болгарином был подписан двухлетний контракт.

По итогам четырех туров «Сочи» занимает второе место, набрав восемь очков. Вчера подопечные Владимира Федотова одержали гостевую победу над «Ротором» (2:1).