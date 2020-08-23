Стал известен тренерский штаб Пирло в «Ювентусе»

Отмечается, что ассистентом 41-летнего специалиста стал бывший игрок туринцев Игор Тудор. Помимо хорвата, помогать Пирло будут Роберто Баронио и Антонио Гальярди.
За физическую подготовку чемпионов Италии будет отвечать Паоло Бертелли, а на посту тренера вратарей будет Клаудио Филиппи.
Напомним, что 8 августа туринский клуб объявил о назначении Пирло на пост главного тренера команды – с ним заключили двухлетний контракт.
«Ювентус» начнет подготовку к новому сезону серии А завтра, 24 августа.
Annunciato lo staff tecnico della prima squadra ⚪️⚫️#FinoAllaFine #ForzaJuve— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 23, 2020
источник: ФК «Ювентус»