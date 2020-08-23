Экс-форвард «ПСЖ» Паулета: Верю, что клуб способен обыграть «Баварию» и взять трофей

– Все возможно. Верю, что «ПСЖ» способен обыграть «Баварию» и взять трофей. У парижан сплоченный коллектив, дружный тренерский штаб и команда директоров, и это отличает парижан от многих других клубов, – цитирует Паулету пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 47-летний португалец выступал за «ПСЖ» в период с 2003 по 2008 год. В общей сложности он провел за клуб 211 матчей, забил 109 голов и отдал 16 ассистов.

Сегодня, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж». Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.