Александр Точилин: «Сочи» не хватало в опорную зону такого креативного игрока, как Попов

– Мы однозначно рассчитываем, что для нас это будет действительно усиление. Это точечное приобретение, потому что нам не хватало игрока именно в опорную зону и именно креативного. Да, у нас есть Нобоа, но нужен был исполнитель такого же плана, – цитирует Точилина ТАСС.

Напомним, что сегодня, 23 августа, стало известно об обмене игроками между «Сочи» и «Ростовом» – полузащитник Ивелин Попов перешел в сочинский клуб, а форвард Дмитрий Полоз вернулся в состав ростовской команды.

32-летний болгарин отыграл 44 матча в футболке «Ростова», забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

После четырех туров РПЛ «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Вчера подопечные Владимира Федотова одержали гостевую победу над «Ротором» (2:1).