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23 августа 17:16
автор: Владислав Корегин

Валерий Карпин: Сказал Попову, что в «Ростове» никто не будет играть все матчи по 90 минут

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход полузащитника Ивелина Попова в «Сочи».

– Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет, – цитирует Карпина пресс-служба ростовчан.

Напомним, что 32-летний Попов на своей странице в Instagram рассказал о том, что планировал завершить карьеру в «Ростове», но после нескольких разговоров с главным тренером команды пришел к выводу, что на него несильно рассчитывают в клубе.

Сегодня, 23 августа, пресс-служба «Сочи» сообщила о переходе полузащитника «Ростова» Ивелина Попова. С 32-летним болгарином был подписан двухлетний контракт.

источник: ФК «Ростов»
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