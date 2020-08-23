ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 августа 18:25

«Ростов» вырвал победу у «Уфы», игравшей в меньшинстве с 39-й минуты

Футболисты «Ростова» одержали победу над «Уфой» в выездном матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «нефтяник» и завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовского клуба, в составе которого точным ударом отметился Кэнто Хашимото (80-я минута).

Отметим, что на 39-й минуте полузащитник уфимской команды Вячеслав Кротов получил красную карточку и был удален с поля.

После этой игры «Ростов», одержавший вторую победу в сезоне, набрал шесть очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Уфа», потерпев второе поражение в текущем чемпионате, с четырьмя очками занимает 11-е место.

В следующем туре уфимская команда сыграет на выезде против «Рубина», а ростовский клуб встретится на своем поле с «Уралом».

Чемпионат России
4-й тур

«Уфа» – «Ростов» - 0:1 (0:0)

Гол: Хашимото, 80.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Никитин, Данченко (Безденежных, 75), Голубев (Тилль, 46), Карп (Бизяк, 84), Алиев, Неделчару, Жамалетдинов (Агаларов, 65), Кротов.

«Ростов»: Бабурин, Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Глебов, Хашимото, Норманн (Мамаев, 64), Зайнутдинов (Чернов, 84), Ионов (Полоз, 64), Байрамян, Шомуродов (Тошевски, 90).

Предупреждения: Карп (77), Агаларов (78), Байрамян (82), Чернов (90).

Удаление: Кротов (39).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александр Поветкин - чемпион из Курск. Крушитель Челюсти УайтаKia Carnival (2021) мировая премьера и ценаКаммано стал игроком «Локомотива»Это не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаПоветкин победил — видео жесткого нокаутаС женой, как у Задорова можно сбежать хоть на необитаемый остров
Хашимото признан лучшим игроком матча «Уфа» – «Ростов»
Центральный полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото стал лучшим игроком матча четвертого тура Российской Премьер-лиги с «Уфой» (1:0).
23.08.2020 19:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» хочет приобрести Тальяфико
Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико может стать игроком «Барселоны»
23.08.2020 19:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Игорь Егоров: У Вилкова были основания удалить Кротова
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал удаление полузащитника «Уфы» Вячеслава Кротова в матче с «Ростовом».
23.08.2020 19:16
Футбол
Скаут: Сомневаюсь, что интерес ПСВ к Тилу серьезен
Павел Кучеров, бывший скаут лондонского «Арсенала», работающий в Голландии, прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «Спартака» Гуса Тиля в ПСВ.
23.08.2020 18:54
Футбол
Куман хочет пригласить в «Барселону» форварда «АЗ Алкмар» Стенгса
Правый вингер «АЗ Алкмар» Келвин Стенгс входит в сферу интересов «Барселоны».
23.08.2020 18:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
Нико Ковач: Горжусь тем, как моя команда смогла отреагировать на два пропущенных гола
Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции с «Реймсом» (2:2).
23.08.2020 18:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ростов» вырвал победу у «Уфы», игравшей в меньшинстве с 39-й минуты
Футболисты «Ростова» одержали победу над «Уфой» в выездном матче четвертого тура чемпионата России.
23.08.2020 18:25
Футбол
«Спартак» – «Локомотив»: Стартовые составы команд
Матч состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
23.08.2020 18:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ним» и «Лорьян» одержали домашние победы в первом туре чемпионата Франции
Сегодня, 23 августа, в чемпионате Франции состоялись еще два матча в рамках первого тура.
23.08.2020 18:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Головин: В первом тайме «Монако» пропустил довольно глупые голы
Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча первого тура чемпионата Франции, в котором его команда сыграла вничью с «Реймсом» (2:2).
23.08.2020 17:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика