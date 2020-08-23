«Ростов» вырвал победу у «Уфы», игравшей в меньшинстве с 39-й минуты

Встреча прошла на стадионе «нефтяник» и завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовского клуба, в составе которого точным ударом отметился Кэнто Хашимото (80-я минута).

Отметим, что на 39-й минуте полузащитник уфимской команды Вячеслав Кротов получил красную карточку и был удален с поля.

После этой игры «Ростов», одержавший вторую победу в сезоне, набрал шесть очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Уфа», потерпев второе поражение в текущем чемпионате, с четырьмя очками занимает 11-е место.

В следующем туре уфимская команда сыграет на выезде против «Рубина», а ростовский клуб встретится на своем поле с «Уралом».

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