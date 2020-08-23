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23 августа 19:31

Валерий Карпин: Выиграли, три очка взяли – это то, что «Ростову» сейчас было нужно

Главный тренер «Ростова» прокомментировал победу команды в выездном матче с «Уфой» (1:0).

- Выиграли, три очка взяли – это то, что нам сейчас было нужно, потому что команда не добрала очков в матче с «Зенитом» и «Динамо». Сегодня, слава богу, получилось взять, хотя не реализовали некоторое количество моментов.

Удаление всегда помогает, но бывают случаи, когда помогает, но наоборот, то есть команда расслабляется, поэтому могу сказать, что ребята молодцы, продолжали гнуть свою линию, никто не расслабился, получилось забить, - цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Добавим, что после этой встречи «Ростов», одержавший вторую победу в сезоне, набрал шесть очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Уфа», потерпев второе поражение в текущем чемпионате, с четырьмя очками занимает 11-е место.

источник: ФК «Ростов»
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