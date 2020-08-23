Бахтиер Зайнутдинов: Было тяжело вскрыть оборону «Уфы»

– Сегодня была сложная игра. Мы все знаем, как играет «Уфа», обороняется хорошо. Было тяжело вскрыть оборону в первом тайме. Были моменты, в принципе, во втором тайме хорошо, что забили.

Мой возможный переход в ЦСКА? Это не мои дела, а агентские и руководства: они решают. Я рад находиться в «Ростове». Мое дело – играть и доказывать, – цитирует полузащитника пресс-служба ростовчан.

Напомним, что на 80-й минуте игры с «Уфой» после прострела 22-летнего Зайнутдинова с левого фланга Кенто Хашимото отметился забитым мячом головой.

После четырех туров «Ростов» набрал шесть очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют дома с «Уралом».