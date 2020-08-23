Клуб Булатова сыграл вничью с командой Павлюченко и Самедова

Представляющий Смоленскую область в Профессиональной футбольной лиге «Красный» в домашнем матче третьего тура сыграл вничью с подмосковным «Знаменем». В составе гостей в Смоленск приехали бывшие футболисты сборной России – Александр Самедов, Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Александр Шешуков, сообщает «Рабочий путь».

Из-за эпидемиологической обстановки матч в Смоленске прошел без зрителей, но в присутствии функционеров. На игре присутствовал президент Федерации футбола Смоленской области Александр Лысаков и открыто выражал поддержку «Знамени». В частности, Александру Самедову. При этом в стартовом составе хозяев вышло девять воспитанников смоленского футбола.

Встреча завершилась со счетом 1:1. У хозяев в первом тайме забил Александр Бачевский. У гостей ответный мяч в конце игры провел Дмитрия Савин.

29 августа дружину Виктора Булатова ждет выезд в Белгород к местному «Салюту», который возглавляет турнирную таблицу. У «Салюта» девять очков, а у «Красного» теперь четыре.