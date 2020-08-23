«ПСЖ» и «Бавария» объявили составы на финал Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария» объявили составы на финальный матч Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Навас, Тьяго Силва, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Паредес, Бернат, Эррера, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.
Запасные: Рико, Булка, Диалло, Кюрзава, Баккер, Вератти, Гуйе, Дракслер, Сарабия, Шупо-Мотинг, Икарди.
«Бавария»: Нойер, Дэвис, Боатенг, Алаба, Киммих, Горецка, Алькантара, Гнабри, Коман, Мюллер, Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Зюле, Одриосола, Павар, Эрнандес, Мартинес, Толиссо, Коутиньо, Перишич, Кюизанс, Зиркзее.