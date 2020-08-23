Шамиль Газизов: Игра с «Локомотивом» была шикарная, мы победили, и это самое главное

- Болельщики сделали все, чтобы команда победила. Большое спасибо им - это самый основной фактор. Игра была шикарная, мы победили, и это самое главное, - цитирует Газизова ТАСС.

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, в составе красно-белых голами отметились Джордан Ларссон и Александр Соболев, у железнодорожников отличился Мурило. После этой победы красно-белые поднялись на третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре »Спартак» сыграет в гостях с «Ротором».