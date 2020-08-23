Доменико Тедеско: Надеюсь, что после перерыва на матчи сборных Кокорин будет в строю

- Пока травма не позволяет Кокорину тренироваться с общей группой. Трудно, когда игрок приходит в команду, когда сборы прошли, и потом получает травму. Сложно вернуться и начать играть. Надеюсь, что после перерыва на матчи сборных он будет в строю, - передает слова Тедеско «РИА Новости».

Напомним, что Кокорин пропустил все четыре встречи «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, в составе красно-белых голами отметились нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев, у железнодорожников точным ударом отличился защитник Мурило. После этой победы красно-белые поднялись на третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ротором».