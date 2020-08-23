Марко Николич: Травма Баринова? На первый взгляд, ничего хорошего

– Баринов – боец, хороший игрок и человек. Что касается его травмы, на первый взгляд, ничего хорошего, – цитирует Николича пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» в гостях проиграл «Спартаку» со счетом 1:2. Сразу два игрока железнодорожников получили травмы в первом тайме этой встречи: на 18-й минуте поле покинул полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов, а на 36-й – Алексей Миранчук.

Добавим, что после этой встречи железнодорожники, имея в активе семь очков, расположились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет с «Ахматом».