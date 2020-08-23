Василий Кикнадзе: Точного понимания того, что с Миранчуком и Бариновым, пока нет

– Точного понимания того, что с ними, пока нет. У одного надрыв, у другого подозрение на серьезную травму. Завтра будет понятно, когда гематомы сойдут, – цитирует Кикнадзе ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» в гостях проиграл «Спартаку» со счетом 1:2. На 18-й минуте встречи поле из-за травмы покинул полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов, а на 36-й – Алексей Миранчук.

Добавим, что после этой встречи железнодорожники, имея в активе семь очков, расположились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет с «Ахматом».