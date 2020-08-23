Доменико Тедеско: Футболистам «Спартака» нужно научиться играть сдержаннее, иногда мы теряли голову

– Мы довольны игрой и результатом. Было тяжело, когда соперник в первой же атаке забил нам гол. Психологически это непросто: не потерять голову, не потерять структуру игры. Мы справились с этим, продолжили играть в свою игру и контролировать ситуацию. При этом, безусловно, нам нужно играть более сдержанно. Иногда мы теряли голову: например, при счете 1:1 пропустили опасную контратаку. Над этим нужно работать, – передает слова Тедеско пресс-служба «Спартака».

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, в составе красно-белых голами отметились нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев, у железнодорожников точным ударом отличился защитник Мурило. После этой победы красно-белые поднялись на третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ротором».