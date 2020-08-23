Георгий Джикия: Игра с «Локомотивом» отняла много сил

– С нетерпением жду вызова, давно не играли за сборную. Но у нас сейчас будут важные игры в чемпионате. Все знают, что с командами из нижней половины таблицы мы играем нерезультативно. Надо серьезно подойти к следующей игре с «Ротором» и не думать пока о сборной. Игра с «Локомотивом» отняла много сил, и перед игрой с «Ротором» это может сказаться, – передает слова Джикии «РИА Новости».

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. После этой победы красно-белые поднялись на третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ротором».