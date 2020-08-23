Василий Кикнадзе: Не отпускать Миранчука неправильно

– Очень серьезная тема для рассуждений - насколько мы готовы отпускать Лешу. Не отпускать неправильно, а отпускать - игра здорово поменялась не в лучшую сторону после его замены из-за травмы. Это тренерский вопрос, впереди предстоит очень серьезное обсуждение для того, чтобы найти оптимальное решение, для Алексея в том числе, – передает слова Кикнадзе ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Миранчука заинтересованы итальянские «Рома», «Аталанта» и «Милан». При этом отмечается, что красно-черные ближе всех к осуществлению трансфера.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за клуб четыре матча, в которых забил два гола и сделал две результативных передачи.