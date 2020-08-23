«Бавария» обыграла «ПСЖ» и в шестой раз выиграла Лигу чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды. В составе мюнхенского клуба голом отметился Кингсли Коман, замкнувший головой подачу Йозуа Киммиха с правого фланга.

«Бавария» в шестой раз в своей истории одержала победу в главном европейском клубном турнире. Ранее немецкая команда выигрывала трофей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.

Таким образом, мюнхенский клуб по числу побед на турнире сравнялся с «Ливерпулем». Больше побед только на счету «Реала» (13) и «Милана» (7).

Лига чемпионов

Финал

«ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия) - 0:1 (0:0)