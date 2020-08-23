ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Бавария» обыграла «ПСЖ» и в шестой раз выиграла Лигу чемпионов
23 августа 23:53

«Бавария» обыграла «ПСЖ» и в шестой раз выиграла Лигу чемпионов

Футболисты «Баварии» одержали победу над «ПСЖ» в финальном матче Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды. В составе мюнхенского клуба голом отметился Кингсли Коман, замкнувший головой подачу Йозуа Киммиха с правого фланга.

«Бавария» в шестой раз в своей истории одержала победу в главном европейском клубном турнире. Ранее немецкая команда выигрывала трофей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.

Таким образом, мюнхенский клуб по числу побед на турнире сравнялся с «Ливерпулем». Больше побед только на счету «Реала» (13) и «Милана» (7).

Лига чемпионов
Финал

«ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия) - 0:1 (0:0)

Гол: Коман, 59.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Керер, Тиаго Силва, Маркиньос, Эррера (Дракслер, 72), Паредес (Верратти, 65), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Бернат (Курзава, 80), Мбаппе, Неймар.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Алькантара (Толиссо, 86), Коман (Перишич, 68), Гнабри (Коутиньо, 68), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Дэвис (28), Паредес (52), Гнабри (52), Зюле (56), Неймар (81), Тиаго Силва (83), Курзава (85).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пикапы на электрической тяге сделают автономнымиХромачёва заменит Халеп на US OpenКардозу арендован «Белененсешем»Поветкин победил — видео жесткого нокаутаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Бавария» обыграла «ПСЖ» и в шестой раз выиграла Лигу чемпионов
«Бавария» обыграла «ПСЖ» и в шестой раз выиграла Лигу чемпионов
Футболисты «Баварии» одержали победу над «ПСЖ» в финальном матче Лиги чемпионов.
23.08.2020 23:53
Футбол
Василий Кикнадзе: Не отпускать Миранчука неправильно
Генеральный директор «Локомотива» поделился мнением о возможном переходе Алексея Миранчука в один из европейских клубов.
23.08.2020 23:45
Футбол
Георгий Джикия: Игра с «Локомотивом» отняла много сил
Капитан «Спартака» считает, что красно-белым необходимо серьезно подойти к матчу с «Ротором».
23.08.2020 23:29
Футбол
Доменико Тедеско: Футболистам «Спартака» нужно научиться играть сдержаннее, иногда мы теряли голову
Главный тренер «Спартака» подвел итоги домашнего матча пятого тура чемпионата России против «Локомотива».
23.08.2020 23:14
Футбол
Василий Кикнадзе: Точного понимания того, что с Миранчуком и Бариновым, пока нет
Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал травмы, полученные Дмитрием Бариновым и Алексеем Миранчуком в матче против «Спартака».
23.08.2020 22:56
Футбол
Николай Наумов: Семин никогда бы не выставил на игру против «Спартака» состав с двумя нападающими
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча железнодорожников со «Спартаком».
23.08.2020 22:37
Футбол
Марко Николич: Травма Баринова? На первый взгляд, ничего хорошего
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал травму, полученную полузащитником команды Дмитрием Бариновым в матче против «Спартака».
23.08.2020 22:19
Футбол
Марко Николич: У «Локомотива» были моменты, чтобы закончить матч, но мы не забили
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение команды в выездном матче со «Спартаком».
23.08.2020 22:15
Футбол
Доменико Тедеско: Надеюсь, что после перерыва на матчи сборных Кокорин будет в строю
Главный тренер «Спартака» рассказал, когда ждать возвращения Александра Кокорина на поле.
23.08.2020 22:03
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика