«Бавария» выиграла все свои матчи Лиги чемпионов в сезоне-2019/20

На групповом этапе Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Тоттенхэм» (3:1, 7:2), «Црвену Звезду» (3:0, 6:0) и «Олимпиакос» (3:2, 2:0), в 1/8 финала турнира обыграла «Челси» (4:1, 3:0), а в плей-офф нанесла поражение «Барселоне» (8:2), «Лиону» (3:0) и «ПСЖ» (1:0).

Напомним, что «Бавария» в финале Лиги чемпионов обыграв «ПСЖ», в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. По количеству побед немецкая команда уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).