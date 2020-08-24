Томас Тухель: Предполагал, что один гол может решить исход финала Лиги чемпионов

- Мы выложились на все сто. Мы оставили свое сердце и все остальное на поле. Этого можно ожидать в финале, но не более того. Мы не можем контролировать результат. Я предполагал, что один гол может решить исход этого матча.

Я горжусь тем, что Неймар сыграл провел еще одну игру, в которой показал невероятный класс и сильный характер. Что касается Мбаппе, ему встреча далась тяжело, потому что он получил серьезную травму и пропустил большое количество тренировок. Это чудо, что он был с нами, - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Добавим, что «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Таким образом, по количеству побед немецкая команда уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).