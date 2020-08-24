Ханс-Дитер Флик: Это была настоящая командная игра

- Это был динамичный, высокооктановый матч с шансами для обеих команд. Но у нас есть лучший вратарь в мире, и в некоторых моментах он оставил нас в игре. Что действительно порадовало, так это то, как сыграла команда, поскольку многие задавались вопросом, как «Бавария» будет обороняться против такой впечатляющей линии нападения соперника. Считаю, что мы очень хорошо поработали в этом плане. Мы действительно усложнили жизнь сопернику. Это была настоящая командная игра, - приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

Добавим, что «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Таким образом, по количеству побед немецкая команда уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).