Томас Тухель: Уверен, если бы мы забили первыми, то выиграли бы у «Баварии»

- Судьбу встречи двух суперсильных команд решил всего один гол. Я горжусь характером команды и тем, как мы провели последние несколько матчей. Это все, что я могу просить как тренер. Да, я разочарован, но не слишком сильно.

Нам не хватило только забитого мяча. У нас были моменты, но они забили первый гол. Уверен, что если бы первыми забили мы, то выиграли бы встречу со счетом 1:0. У нас были очень хорошие моменты, но нас подвела реализация. Мы хотим, чтобы Килиан и Неймар всегда забивали, но просить об этом невозможно, - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в воскресенье «Бавария» в финале Лиги чемпионов одержала победу над «ПСЖ» со счетом 1:0. Немецкая команда в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Таким образом, по количеству побед в Лиге чемпионов мюнхенский клуб догнал «Ливерпуль» и теперь уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).