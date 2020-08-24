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24 августа 06:24
автор: Владислав Корегин

Максим Калиниченко: Это лучшая «Бавария» на моей памяти

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал победу «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

– Машина. Лучшая «Бавария» на моей памяти. Лучшая машина из машин, – написал Калиниченко на своей странице в Twitter по окончании финальной встречи.

Напомним, что в решающем матче мюнхенский клуб одержал минимальную победу над «Пари Сен-Жермен» (1:0) и стал обладателем Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Единственный гол был забит на 59-й минуте усилиями полузащитника Кингсли Комана, замкнувшего головой подачу Йозуа Киммиха с правого фланга.

Отметим, что «Бавария» в шестой раз в своей истории одержала победу в главном европейском клубном турнире. Ранее немецкая команда выигрывала трофей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.

источник: «Советский спорт»
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