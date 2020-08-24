Мануэль Нойер: Мы воплотили свою мечту в реальность

– Немного сложно отвечать на вопросы после того, как испытал такую бурю эмоций после финального свистка. Мы воплотили свою мечту в реальность. Нет, мы не были излишне расслабленными в начальной фазе атак. Возможно, не хватало немного уверенности. Но в итоге каждый приложил руку к победе, это наше командное достижение, – цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в игре с «ПСЖ» 34-летний голкипер совершил три сейва и помог мюнхенской команде одержать победу со счетом 1:0. Таким образом, «Бавария» в шестой раз в своей истории стала обладателем главного европейского клубного турнира (1974-1976, 2001, 2013, 2020)