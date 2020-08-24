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24 августа 07:30
автор: Владислав Корегин

Маркиньос: Никто не верил, что мы зайдем так далеко в Лиге чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Маркиньос – о поражении «Баварии» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

– В финалах надо не участвовать, финалы надо выигрывать. Мы не смогли. Но мы гордимся своей командой. Никто другой не верил, что мы зайдем так далеко. А сейчас наступает разочарование, поскольку теперь мы хотели еще большего, – цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.

В решающей встрече «ПСЖ» минимально уступил «Баварии» 0:1. Победный гол на счету воспитанника академии парижского клуба Кингсли Комана (59-я минута).

Напомним, что в плей-офф подопечные Томаса Тухель прошли дортмундскую «Боруссию» (1:2, 2:0), «Аталанту» (2:1) и «РБ Лейпциг» (3:0).

источник: UEFA (УЕФА)
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