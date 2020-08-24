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24 августа 08:35
автор: Владислав Корегин

Сергей Кирьяков: Назначение Анюкова в «Зенит» – дань уважения клуба к игроку

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал новость о том, что бывший защитник «Зенита» Александр Анюков вошел в тренерский штаб Сергея Семака.

– Это дань уважения. К тому же, ведь игрок отдал «Зениту» столько лет, отыграв на высоком уровне. То, что произошло – это похвально. Такое редко сейчас увидишь в наших топ-клубах. Именно питерский клуб старается соблюдать эту преемственность, – цитирует Кирьякова «РИА Новости».

Напомним, что 13 августа генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объявил, что Анюков станет одним из помощников главного тренера Сергея Семака.

37-летний защитник выступал за петербургский клуб в период с 2005 по 2020 год. В общей сложности он провел в команде 417 матчей, забив 13 голов и отдав 28 ассистов. Вместе с «Зенитом» он становился пятикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), обладателем Кубка (2010, 2016) и Суперкубка страны (2008, 2011, 2015, 2016). В 2008-м он стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также на его счету бронзовые медали Евро-2008

источник: «РИА Новости»
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