Сергей Кирьяков: Назначение Анюкова в «Зенит» – дань уважения клуба к игроку

– Это дань уважения. К тому же, ведь игрок отдал «Зениту» столько лет, отыграв на высоком уровне. То, что произошло – это похвально. Такое редко сейчас увидишь в наших топ-клубах. Именно питерский клуб старается соблюдать эту преемственность, – цитирует Кирьякова «РИА Новости».

Напомним, что 13 августа генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объявил, что Анюков станет одним из помощников главного тренера Сергея Семака.

37-летний защитник выступал за петербургский клуб в период с 2005 по 2020 год. В общей сложности он провел в команде 417 матчей, забив 13 голов и отдав 28 ассистов. Вместе с «Зенитом» он становился пятикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), обладателем Кубка (2010, 2016) и Суперкубка страны (2008, 2011, 2015, 2016). В 2008-м он стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также на его счету бронзовые медали Евро-2008